11日午後、埼玉県熊谷市の荒川の河川敷で枯れ草などが燃え広がる火事があり、現在も延焼中だということです。警察や消防によりますと、午後1時すぎ、埼玉県熊谷市の荒川の河川敷で、「煙が見える」と近隣住民から119番通報がありました。現場は秩父鉄道・石原駅から約2キロの荒川の河川敷で、枯れ草などが広い範囲で燃えているということです。ケガ人はいないということです。午後4時半すぎ時点でまだ延焼していて、消防が消火活動