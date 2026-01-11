タルト専門店「キル フェ ボン」が、全国各地の旬のイチゴを使用した「2026 VERY STRAWBERRY」を開催。新作1種を含む全11種類以上のタルトを、1月13日（火）から1月19日（月）まで全12店舗で販売する。新作「イチゴミルクのタルト」（piece1090円、whole21cm1万908円）販売期間：1月13日（火）〜1月19日（月）新作「イチゴミルクのタルト」（piece1090円、whole21cm1万908円）販売期間：1月13日（火）〜1月19日