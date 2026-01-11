【モデルプレス＝2026/01/11】元モーニング娘。の田中れいなが1月10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のセットアップのピンクコーディネートを披露した。【写真】36歳元モー娘。「スタイル抜群」と話題の美太もものぞくコーデ◆田中れいな、ミニ丈セットアップコーデ公開田中は「髪も服もピンク 可愛い」と記し、ピンクの髪をポニーテールにし、ピンクのジャケットとミニボトムのセットアップを着用した姿を公開。階段に座り膝を