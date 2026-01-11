香川県では11日12の市と町で式典が行われました。高松市では約４200人が今年度に二十歳を迎えますが、きょうはその6割ほどにあたる約2700人が参加しました。会場には、ことでんのマスコットキャラクターのことちゃん・ことみちゃんや香川県のご当地キャラクターうどん脳らがお祝いに駆け付けました。風の強い一日でしたが参加者らは旧友との再会を喜んだりしながら人生の節目に決意を新たにしたりしていました。