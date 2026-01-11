約400年の歴史がある手延べそうめんの産地、香川県小豆島で寒そうめん作りが最盛期を迎えています。小豆島町のマルカツ製麺所の工房では、従業員が朝5時半から麺に特産のごま油を塗りながら細長く延ばしていました。延ばした後は、麺を乾燥台にセットして天日干しにします。 マルカツ製麺所では、この時期は1日に約180キロのそうめんを作っているということです。（ マルカツ製麺所三木政人代表 ）「（冬は）雨も少なく空