全国高校サッカー選手権で初優勝を狙う神村学園（鹿児島）は１１日、翌日の決勝（ＭＵＦＧ国立）へ向けて都内で調整を行った。練習冒頭ではセットプレーの確認を行うと、軽めのメニューで終えた。今大会６得点のＦＷ日高元（３年）は「疲れはあったが、今日の調整で疲労も抜けたのかなと思う。試合に向けていい準備をしたい」と見据えた。コンスタントに得点を重ねてきた。１６５センチと小柄ではあるが、自慢のスピードを武器