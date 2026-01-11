◆大相撲初場所初日（１１日・両国国技館）新入幕同士の一番は、東前頭１７枚目・朝白龍（高砂）が、西前頭１７枚目・羽出山（玉ノ井）を押し出した。立ち合いから一気の突き押しで勝利した。「うれしいです。相手が引いて、ついていけたのがよかった」と、笑顔を見せた。「お客さんがたくさんいて、緊張しました。これからの１４日間は、テレビでしか見たことがない人と当たるのはわくわくしますが、緊張の方が大きいです」と