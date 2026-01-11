全国高校サッカー選手権で初優勝を狙う神村学園（鹿児島）は１１日、翌日の決勝（ＭＵＦＧ国立）へ向けて都内で調整を行った。練習冒頭ではセットプレーの確認を行うと、軽めのメニューで終えた。ＦＷ倉中悠駕（３年）は「準決勝では何もできなかった。決勝ではもっとアグレッシブに守備をしたり、攻撃でも強引にシュートを狙っていきたい」と意気込んだ。倉中は優勝した夏の総体では１得点のみにとどまったが、今大会は爆発。