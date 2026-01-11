雲南省竜陵県にある栽培基地でアボカドを収穫する農家の人。（２０２５年９月２７日撮影、昆明＝新華社配信／范雲勐）【新華社昆明1月11日】中国雲南省産のアボカドがこのほど、マレーシア市場に初めて輸出された。2024年にシンガポール向け輸出を実現したのに続く海外展開となる。いずれも省西部の保山市竜陵県勐糯（もうだ）鎮産のアボカドだった。同鎮の栽培基地を運営する雲南八方農業科技発展で国際業務を担