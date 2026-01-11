「大相撲初場所・初日」（１１日、両国国技館）前頭十五枚目朝紅龍が痛恨の反則負け。同十五枚目竜電のまげをつかんだとして、黒星スタートとなった。下手投げで勝利したかと思われた朝紅龍だったが、取組の途中で左手がまげにかかっており物言い。審判団が協議し、朝紅龍の反則を確認した。高田川審判長は場内説明で「まげをひっぱっていましたので、反則があり、竜電の勝ちといたします」と説明した。また、協議直後の