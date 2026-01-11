ロッテ・木村優人投手が１１日、茨城県土浦市主催の二十歳のつどいに出席した。球団を通じて、「二十歳のつどいに出席させていただき、改めて社会人としての自覚、責任を感じました。プロ３年目の今年、大きく飛躍する一年としてチームに貢献できるように頑張ります！」と決意を明かした。木村は２年目の昨季に２２試合に登板して、８試合に先発。３勝２敗、５ホールド１セーブで防御率３・３１という成績だった。３年目を迎え