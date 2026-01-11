「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政プリンセスカップ」（１１日、多摩川）石村日奈那（２４）＝東京・１３５期・Ｂ１＝が２日目５Ｒで６コースからまくりを決めて、デビューから１５８走目でうれしい初勝利を決めた。「今節は（水神祭を）目標にしていた。（６コースから）全速で行って、上を行こうと決めていました。まさか最初に回れるとは思ってなかった。Ｓして伸びていく調整をしていた。道中は冷静にターンマークを回