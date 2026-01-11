俳優のソ・イングク、チョン・ウンジが主演する韓国ドラマ『応答せよ1997』（全16話）が12日から、CSホームドラマチャンネルで放送される。（月〜金 前7：00〜）【写真】『応答せよ1997』より…キス寸前のソ・イングク同作は33歳の主人公たちが学生時代を過ごした90年代と、2012年の現在を行き来し、初恋、家族、友情の物語を切なくユーモラスに描く。アイドルに夢中の主人公シウォンを演技初挑戦のチョン・ウンジ（A Pink）