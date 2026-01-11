部下の既婚男性とラブホテルで密会していた問題で、市長だった小川晶氏（43）が辞職したことに伴う前橋市長選挙。【写真を見る】群馬・前橋市長選挙 候補者5人の政策・公約は？ 前橋市長選挙の投開票はあす12日あす(12日)、投票が行われ即日開票されます。前橋市長選には、再選を目指す小川氏のほか、弁護士の丸山彬氏（40）、元前橋市議の店橋世津子（64）氏、農業の高橋聡哉氏（66）、みどり市の元市議・海老根篤氏（78）の5人が