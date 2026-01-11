1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回ゴールデンディスクアワード』で、ジェニーが貫禄のステージを披露した。【映像】妖艶な絡みも…ジェニーの凄まじいパフォーマンスジェニーは、4人組ガールズグループBLACKPINKのメンバーとして2016年にデビュー。2025年は1stアルバム『Ruby』のリリース、アメリカの音楽フェス『コーチェラ・フェスティバル』でのパフォーマンスなど、ソロでの活動を精力的に行い、リード曲「like