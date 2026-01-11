アメリカ・ミネソタ州で、女性がICE＝移民税関捜査局の職員に射殺された事件を受け、10日、大規模な抗議デモが行われました。ミネソタ州ミネアポリスで10日、地元住民ら数万人が集まり、「移民税関捜査局を廃止せよ」「出て行け」などと声を上げ、デモ行進を行いました。ミネアポリスの市長は「トランプ大統領のカオスにカオスで対抗することはない。挑発に乗ってはならない」と述べ平和的な行動を呼びかけました。ロイター通信に