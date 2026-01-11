強い寒気の影響で県北部では11日の夜遅くにかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となるところがある見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に注意強してください。強い寒気の影響で県北部では11日の夜遅くにかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となるところがある見込みです。12日夜6時までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで平地2センチ山地5センチと予想されています。積雪や路面の凍結による