＜KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC＞◇11日◇ツインメッセ静岡12月にデビューしたばかりの9人組新鋭グループ、MORE STARが初々しくステージに登場した。冒頭ではメンバーが1人ずつランウエーを歩き、大歓声を浴びた。その後、「もっと、キラッと」「ハグ！」の2曲をパフォーマンス。9日には静岡県内の4曲をめぐってテレビ番組ジャックを行っており、萩田そら（20）は「9日に続いて、また静岡に来てライブができてうれしい