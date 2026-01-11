航続距離は衝撃の1200km台!?中国のBYDは2025年12月、日本市場にプラグインハイブリッド（PHEV）モデルである「シーライオン6」を投入しました。これまで日本市場ではバッテリー式電気自動車（BEV）だけを展開していたBYDですが、シーライオン6は日本市場で初めてのガソリンエンジンでも走行可能なモデルとなります。【最強かよ…!?】これが「エンジン搭載の新型BYD」です！（写真で見る）シーライオン6は、エンジンとモーター