女優の井桁弘恵（28）が11日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「今夜11時からオシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』いよいよスタートです。」と書き出した井桁。自身が出演するドラマの告知をした。主人公の妻役である井桁はウェディングドレス姿を披露。「結婚式で起こる悲劇、犯人は誰なのか、そしてタイトルの意味とは、、ぜひ色んな想像をしながら楽しんでください！！！」とつづっ