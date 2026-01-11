１月１１日の京都４Ｒ・障害４歳上未勝利（直線ダート２９１０メートル＝１４頭立て）でレッドファーロ（牡７歳、栗東・松永幹夫厩舎）が１着となり、ハーツクライ産駒はＪＲＡ通算１６００勝を達成した。史上６頭目の記録。通算勝利数１位はディープインパクトの２８０６勝（１１日京都４Ｒ終了時点）。同馬は現役時代に２００５年の有馬記念、２００６年のドバイ・シーマクラシックを勝利。種牡馬としては２０２４年の年度代