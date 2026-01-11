「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）痛恨のハプニングがあった北海道は、２９位で大会を終えた。４区終わりの中継所で５区の益塚稀（東農大）が中継地点に待機しておらず、４区の白鳥光姫（札幌山の手高）がタスキを持ったまま、選手を探して通過。それでも見つからないため、一度戻り、ようやく出てきた５区の益塚へと渡った。２５位で中継地点に到達していたが、３０位の新潟の後に走り出