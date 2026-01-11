◆ラグビー全国大学選手権決勝明大２２―１０早大（１１日、ＭＵＦＧ国立）伝統の一戦となったラグビー大学選手権決勝で、早大が明大に１０ー２２で屈し、６季ぶりの日本一はかなわなかった。前半９分にＰＧで先制。ＳＯ服部亮太がハイパントを多用したが、なかなかトライラインに迫ることができず、前半２８分にはＦＢ矢崎吉高が危険なプレーでシンビン（１０分間の一時的退場）に。後半も流れをつかめず、反撃は３２分の１