男子で優勝したイリア・マリニン＝セントルイス（AP＝共同）【セントルイス共同】フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考会を兼ねる全米選手権最終日は10日、セントルイスで行われ、男子は世界選手権2連覇中のイリア・マリニンが合計324.88点で4年連続4度目の優勝を果たした。ショートプログラム（SP）、フリーともにトップで、2位アンドルー・トルガシェフに約57点差と圧勝した。マキシム・ナウモフが3位。