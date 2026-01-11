ロッテ・木村優人投手が１１日、茨城・土浦市主催の「二十歳のつどい」に出席した。「二十歳のつどいに出席させていただき、改めて社会人としての自覚、責任を感じました。プロ３年目の今年、大きく飛躍する一年としてチームに貢献できるように頑張ります！」と二十歳の誓いを立てた。霞ケ浦から２３年ドラフト３位で入団して２年目だった昨季、１軍デビューを果たすとプロ初勝利を含めて３勝２敗１セーブ５ホールド、防御率