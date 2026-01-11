【モデルプレス＝2026/01/11】元AKB48の河西智美が1月10日、自身のInstagramを更新。ハワイでのビキニ姿を公開した。【写真】28kg減話題の元AKB、美バスト披露の水着ショット◆河西智美、ヒョウ柄ビキニショット公開河西は「写真はハワイの時の」と記し、プールでのビキニショットを複数枚投稿。帽子をかぶりサングラスをかけて、美しいボディが際立つヒョウ柄のビキニを着用しており、「久しぶりのハワイにテンション上がって豹柄