友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は身内ネタを話す友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞大学生のミオには、仲のいい佳奈という友だちがいました。ある日、佳奈のサークルの友だちと3人でご飯を食べることに。人見知りなミオは会話を楽しむことができず、一方で2人はサークルの話ばかりし