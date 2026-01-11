3連休明けの天気ポイントは、「北日本は引き続き荒天に警戒、各地で気温差大」です。13日(火)〜14日(水)も、北日本や北陸は雪や風が強まるでしょう。一方、週後半は関東〜九州では最高気温15℃前後と桜が咲く頃の陽気となりそうです。日々の気温差が大きくなるため体調管理に注意が必要です。12日(月・成人の日)にかけて大雪・猛吹雪に警戒明日12日(月・成人の日)にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置と今季一番の強烈寒気の影