JRAで競走馬登録されている最後のキングヘイロー産駒で、24年小倉記念を制したリフレーミング（牡8＝藤野）が11日付で同登録を抹消された。今後は種牡馬入りする予定。けい養先は未定となっている。通算36戦6勝、うち重賞1勝、獲得賞金は1億9148万5000円。4日の中山金杯7着がラストランになった。00年の高松宮記念を制した父キングへイローは種牡馬として高松宮記念父子制覇を成し遂げたローレルゲレイロやオークス＆秋華賞