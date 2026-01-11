女優の大地真央（69）が11日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。共演の大物タレントを“神”と表現する場面があった。この日は同い年の歌手・郷ひろみとタレントの上沼恵美子とトークを展開。上沼とじっくり話すのは初めてだとしたが、共に兵庫県の淡路島出身であると明かした。郷は仲が良い大地について「やっぱり面白いんですよね」と証言。大地は「やっぱり関西の血ですかねえ」と笑い、「やっぱり