元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（51）がYouTube「名球会チャンネル」に出演。2026年のセ・リーグにおける阪神独走に“異論”を唱えた。元広島監督の野村謙二郎氏（59）は「今のクリーンアップを打っている人たちがリーダー的な存在になっていく中で、それを見て他の選手が育ってくる。阪神のこの強さは当分続く」と予想した。ラミレス氏の意見は違った。昨季は2位以下に13ゲーム以上の差を付けてリーグを制したが、「