陸上自衛隊第1空挺団の訓練を視察後、記者団の取材に応じる小泉防衛相＝11日午後、千葉県の陸上自衛隊習志野演習場小泉進次郎防衛相は11日、陸上自衛隊習志野演習場（千葉県）で、島しょ防衛を想定した陸自第1空挺団の訓練を視察した。視察後、年内の安全保障関連3文書の改定について「南西地域の防衛体制強化は引き続き重要だ」と記者団に述べた。訓練には米国やオーストラリア、トルコなど過去最多となる14カ国の軍も参加。