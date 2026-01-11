Image: AikoShibata こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。お正月の楽しみといえば袋。中身がわからないワクワク感の一方で「使わないモノが入っていたら…」という不安もつきものです。そんな中、毎年machi-yaで高い人気を誇るのが、国産レザー小物を詰め込んだ「本革製品セット福袋2026」。カラーは届いてからのお楽しみではあるものの、これは満足