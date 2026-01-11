½Ð¤«¤±¤ëÂ©»Ò¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¸¼´ØÀè¤Ç¡ÄGLAY¤Î¥ê¡¼¥À¡¼TAKURO(54)¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î´äËÙ¤»¤ê(48)=·§ËÜ¸©¿ÍµÈ»ÔÀ¸¤Þ¤ì=¤Î?µ­²±ÁÓ¼º¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¿¼Ìë¡¢¸¼´Ø¤Ë¤Æ¡£½Ð¤«¤±¤ëÂ©»Ò¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Ù¤È¼ê¤ò¿¶¤ê¸«Á÷¤ë¤Û¤í¿ì¤¤¤ÎÊì(µ­²±¤Ê¤·)2026¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢´äËÙ¤¬¸¼´Ø¥Þ¥Ã¥È¤È³¬ÃÊ¤Î´Ö¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£´é¤â¾å¤²¤º¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Î»ÑÀª¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¥·¥å¡¼¥ë¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£48ºÐ¤Î