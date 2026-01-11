2024年元日の能登半島地震や同9月の豪雨で大きな被害を受けた石川県輪島市で11日、成人式「二十歳の集い」が開かれた。能登では20歳になる前に地元を離れる人が多く、市は移動を考慮して3連休の中日に式典を実施。新成人らは「いつか地元の役に立ちたい」との誓いを新たにした。大雪に見舞われる中、式典には133人が出席。スーツやきらびやかな振り袖を身にまとった新成人らは、久々に再会する友人と笑顔で写真を撮り合った。