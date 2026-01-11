成人の日を前に北九州市小倉北区で11日、恒例の「二十歳の記念式典」が開かれた。ど派手な衣装で着飾った若者が会場周辺に集まることで知られ、今年も金色の刺しゅうの入ったはかまなどをまとって門出を祝った。北九州市小倉北区の接客業野本夢さん（20）は金髪にバラ柄の振り袖姿。ヘアセットを含め約35万円かかったといい「遊びも仕事も全力でやります」と笑顔を見せた。式典には約5200人が参加し、会場内は一般的な振り袖