タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）に、俳優の吉田鋼太郎（６６）が出演。子育ての大変さを語った。１０日放送の番組で、話題は吉田の４歳と０歳の娘に。庄司が「お仕事されながらだと（子育て）大変じゃないですか」と聞くと「大変なんてもんじゃない。想像を絶しますよ」と答えた吉田。送り迎