女優の見上愛（２５）と声優の花江夏樹（３４）が１１日、都内で行われたアニメ映画「ＡＬＬＹＯＵＮＥＥＤＩＳＫＩＬＬ」の公開記念舞台あいさつに登場した。見上は、声優初挑戦。主人公のリタを演じ「私はこの作品を見て、生きる希望を感じた。こういう作品を今やることに意味があると思うし、自分の声優初挑戦の場だったことはすごく幸せ」とにっこり。声優業は、普段の仕事と「すべてが違いました。普段は表情や