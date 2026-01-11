JR東海によりますと、１１日午後４時１９分、東海道線の名古屋～岐阜の上下線で運転を見合わせています。架線に飛来物が付着したためです。 【写真を見る】【速報】ＪＲ東海道線名古屋～岐阜（上下線）架線に飛来物が付着し運転見合わせ 今のところ復旧のめどはたっていないということです。