ＪＲＡは１１日、ラーグルフ（牡７歳、美浦・田中勝春厩舎、父モーリス）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表。今後は千葉県香取市の北総乗馬クラブにて乗馬となる予定。同馬はＪＲＡで２４戦し２３年の中山金杯など通算５勝を挙げた。総獲得賞金は１億４９７２万２０００円。