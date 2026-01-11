自民党の高市早苗政権と連立を組み、与党となった日本維新の会に、所属議員の「国保逃れ」が発覚した。2025年の参院選では、現役世代の社会保険料を1人あたり6万円引き下げる改革を訴えてきたが、自分たちの負担だけを減らしていた。維新が掲げる「身を切る改革」とは正反対の「身を肥やす」とも取られかねない金銭に絡んだ不祥事が、これまでも目立ってきた。地方議員4人の「国保逃れ」に吉村代表はこの問題は昨年末に大阪府議会