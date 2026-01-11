読売テレビ・日本テレビ系「超プロ野球ＵＬＴＲＡ」が１１日、放送され、日本ハム・清宮幸太郎選手、オリックス・九里亜蓮選手、西武・甲斐野央選手、阪神・門別啓人選手らが出演した。爆笑問題、鷲見玲奈がＭＣを務め、陣内智則、村重杏奈、やす子らも出演。村重は「村重、推しメンの選手がいるんですよ、達選手！カッコよくないですか」と日本ハム・達孝太投手（２１）の名前を挙げると、やす子が「村重さぁ〜ん！私も狙っ