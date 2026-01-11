豊臣秀長となる主人公・小一郎NHK大河ドラマの新作「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）が第2回を迎える。後に豊臣秀長となる主人公・小一郎に扮しているのは仲野太賀（32）。やがて豊臣秀吉となる兄・藤吉郎は池松壮亮（35）が演じている。脚本はTBS「半沢直樹」（2013年）の八津弘之氏（54）が書いている。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】お尻もあらわに…大河ドラマで“何も着てない”衝撃シーンを