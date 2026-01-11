記者会見する那覇市の古謝玄太副市長＝11日午前、那覇市今年9月の任期満了に伴う沖縄県知事選に関し、保守系の候補者選考委員会は11日、那覇市の古謝玄太副市長（42）を選出した。自民党が支援する。古謝氏は那覇市で記者会見し「県民の声を幅広く受け止める体制づくりに取り組む」と語り、後日正式に立候補表明する意向を示した。知事選には玉城デニー知事も意欲をにじませており、事実上の一騎打ちとなる見通しだ。古謝氏は2