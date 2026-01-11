取手競輪場のF1「サテライト水戸・スポニチ杯」は12日が初日。11日は前検が行われた。ガールズの山口優依（31＝愛知）がひときわ目立つヘアスタイルで登場した。ド金髪。というか、もはや黄色だ。「新年一発目なので気合を入れてきました。ずっとこういう頭にしたかったし、このままアフロにしたいので」前節は病気欠場でここが26年初戦。今年に懸ける気持ちが伝わってきた。しかも、ここからアフロへ進化とは先が楽しみ。