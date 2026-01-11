「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政プリンセスカップ」（１１日、多摩川）１１日に開催２日目が行われていた多摩川ボートは、荒天のため８Ｒ以降が安全なレースができないと判断されて中止打ち切りとなった。なお、最終日は変わらず１５日。選手代表の大沢真菜（３９）＝東京・９９期・Ｂ１＝は「この水面ではさすがに厳しいですね。とりあえず、あすも事故なく終わればいいですね」とコメントした。