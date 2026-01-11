女優志田未来（32）が、10日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。高校の同級生という川島海荷（31）がVTR出演し、志田の素顔を語った。川島は「何に対してもせっかちなんですよ。LINEとかを自分の感情でLINEしてくるので。5個くらい、これも、これもって情報過多のときがあります」とせっかちな一面を明かした。また、川島は印象に残っている言葉を聞かれ、「（志田が）『海荷が身長10センチ高かったら仲良