副鼻腔とは鼻の内部にあるのが鼻腔といい、その周りにある空洞が副鼻腔といいます。 副鼻腔がんは、この鼻腔の周りにある空洞に癌が発生した状態のことをいいます。 初期のころの症状には気付きにくいものです。症状があっても軽いうちは鼻づまりや頭痛といったよくある症状と変わらないので、さらに発見が遅れる傾向にあります。 早期発見するためにも単なる鼻づまりや頭痛と軽視せず、早めに医師の診断を受けましょう。 そこ