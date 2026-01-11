【その他の画像・動画等を元記事で観る】 私立恵比寿中学が、約1年ぶりとなる16th Single「えび♡バディLOVE」を4月22日に発売することが発表された。 ■結成15周年の節目の一年を経てリリースされる最新シングルは全3形態で発売！ 2025年に結成15周年を迎え、さいたまスーパーアリーナで開催したワンマン公演では、グループ史上最多となる動員を記録。節目の一年を経てリリースされ