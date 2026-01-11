11日、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）西地区の近畿クラブスフィーダに所属している近畿大学在学中の小川晴生（21）が、期限付き移籍という形で奈良ドリーマーズへ加入することがクラブ公式SNSで発表された。 ミドルブロッカーの小川は、昨シーズンのVリーグ男子で19試合にベンチ入りしていたものの、今シーズンはわずか1試合にとどまっていた。 同地区の奈良へと加入するこ